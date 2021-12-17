Влада втратила унікальний шанс на зміни - Разумков

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що влада втратила унікальний шанс зробити серйозні зміни в Україні з 2019 року. За його словами, таких можливостей не було у жодного президента країни, повідомляє Обозреватель.

Про це політик заявив у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 17 грудня. Разумков наголосив, що зараз глава держави не виконує зобов'язання гаранта Конституції.

"Тоді був унікальний шанс, якого не було в жодного президента. Це повна монополія влади; всі силовики для боротьби з корупцією та досягнення тих результатів, яких чекало суспільство. Це був шанс на новий уряд, не замішаний у корупції і готовий для впровадження реформ; монобільшість у Верховній раді, якої ніколи не було, а тепер ніколи й не буде" , – сказав політик.

Він зазначив, що позитивні зміни все ж таки є, але і великих проблем, які належать до повноважень президента (забезпечення прав і свобод громадян), вистачає.