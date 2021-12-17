Салліван: Путін поки не прийняв рішення про вторгнення в Україну

Президент Росії Володимир Путін поки не прийняв рішення про вторгнення в Україну. При цьому ніяких змін за минулий тиждень на українському кордоні не відбулося, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявяє помічник президента США Джейк Салліван.

"Поточна оцінка уряду США така, що він (Путін - ред.) ще не прийняв рішення (про вторгнення в Україну - ред.), тому ніяких змін з минулого тижня на цю в цьому відношенні немає" , - сказав Салліван на семінарі в Раді з міжнародних відносин.

Він додав, що розвідка США представила аналіз поточної ситуації. Згідно з останніми даними, російська влада серйозно розглядає сценарій вторгнення в Україну і на цьому тлі проводить оперативні навчання.

Салліван також сказав, що за останніми оцінками Росія на кордоні з Україною зосередила десятки тисяч військових. При цьому він висловив готовність США до діалогу з Москвою.

"Ми збираємося обговорити наші побоювання" , - резюмував він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загроза вторгнення Росії зберігається.

Зазначимо, у разі вторгнення Росії в Україну Німеччина може відмовитися від обох "північних потоків".