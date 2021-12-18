Син українського судді виграв авто у конкурсі серед вакцинованих

У Вінниці син судді виграв автомобіль Toyota Corolla у конкурсі, що проводився серед вакцинованих городян. Це 22-річний Артур Смілянець, повідомляє Обозреватель.

Як пише місцеве видання "20 хвилин", результати будуть перевірені, після чого відбудеться вручення призів. Акцію проводила міська рада.

Результати розіграшів.

Зазначається, що розіграш призів проводився випадково з допомогою сайту random.org. Крім автомобіля, було розіграно 50 телевізорів та 50 велосипедів.

Смілянець обійшов 28 тисяч інших учасників акції. Він є сином судді вінницького Сьомого апеляційного адмінсуду Едуарда Смілянця, що підтвердила представниця пресслужби суду Інга Гаврилюк.

За словами переможця, він був шокований тим, що виграв головний приз.

Переможець розіграшу автомобіля.

Видання наголошує, що, за умовами конкурсу, заборонено було брати участь у ньому лише працівникам виконавчих органів влади та депутатам міськради.