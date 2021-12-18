НКРЕКУ ухвалила фінальне рішення щодо сертифікації "Укренерго"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), ухвалила остаточне рішення щодо сертифікації НЕК Укренерго за стандартами ISO, повідомляє Новое время.

Згідно з інформацією пресслужби Укренерго, регулятор з 1 січня 2022 року ще анулював ліцензію організації на ведення господарської діяльності з передачі електричної енергії, видану у 2014 році. З цієї ж дати Укренерго отримало нову ліцензію на діяльність з передачі.

Таке рішення обумовлено завершенням процедури сертифікації компанії.

15 квітня Рада ухвалила закон про сертифікацію оператора системи передачі НЕК Укренерго. Під час підготовки до другого читання до законопроєкту додали норми, що дозволяють впроваджувати спільні аукціони між Україною та сусідніми з ОСП зонами ENTSO-E.

У 2020 році Укренерго отримало 27,5 млрд грн збитку. У Міністерстві фінансів України, коментуючи збитки Укренерго, заявили, що узгоджено надання державних гарантій на кредитні кошти з метою погашення заборгованості перед виробниками зеленої енергетики.