Шуфрич побився після ефіру з головою МОЗ Ляшком - Скрипін

Депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич за лаштунками ток-шоу "Право на владу" з кулаками накинувся на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, розповів журналіст Роман Скрипін, повідомляє Новое время.

За словами журналіста, депутат від ОПЗЖ поводився за лаштунками ток-шоу зухвало, а також накинувся на Віктора Ляшка.

"Шуфрич не має жодної цінності. Ця людина — це маніпулятор із великої літери „г*вно“. Вчора це було очевидно, він почав маніпулювати Майданом, де ти відкриваєш рота і говориш про це? Тебе давно не п**дили. І вчора був цікавий випадок: поза ефіром Шуфрич накинувся із кулаками на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. І тут уже не до сміху, бо це відбувалося не в ефірі, не заради шоу, він накинувся на Ляшка та відірвав ґудзики йому з піджака. Поведінка Нестора Шуфрича дивна. Хоча він може це робити, бо Шуфрича давно не п**дили. Очевидно, вже настав час" , — заявив він.

Ляшко та Шуфрич поки що не коментували цей інцидент.