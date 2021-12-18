Разумков попередив про загрозу через ціни на газ

Через зростання цін на газ в Україні можуть зупинитися хлібзаводи.﻿ Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" ексспікер Верховної Ради, позафракційний народний депутат Дмитро Разумков, повідомляє Україна 24.

"З газом наступна ситуація - вже піднялося питання щодо хлібу. Напередодні звернувся "Укрхлібпром" до президента і прем'єра з листом з проханням або забезпечити соціальну ціну на газ, або вони зупиняться. Вони купують зараз газ по 52 тисячі гривень. Порахуйте собівартість хліба, яким він має бути тоді на полицях і скільки це вам буде коштувати. Або вони зупиняться і не будуть його виробляти. Якщо ми як аграрна держава перестанемо виробляти хліб, це вже колапс" , - підкреслив ексспікер.

Разумков також прокоментував ситуацію з цінами на газ для населення:

"Сьогодні говорять, що для населення газ буде коштувати 8 гривень. 8 гривень - це те, що ви сплачуєте зі своєї кишені сьогодні. А паралельно держава повинна буде все це компенсувати з бюджету. А хто наповнює бюджет? Ви ж і наповнюєте! Це ж не береться з кишені народних депутатів, президента, прем'єр-міністра".