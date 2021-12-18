Гогілашвілі підтвердив, що живе в одному маєтку з главою ГУР

Звільнений з посади заступника міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі розсипався у компліментах керівнику Головного управління розвідки (ГУР) Кирилу Буданову та підтвердив, що наразі проживає з ним під одним дахом, повідомляє Ділова столиця.

Про це Гогілашвілі розповів в інтерв'ю виданню "Бабель".

"Кирило Олексійович — мій друг. Я твердо вважаю, що жодна людина, яка щось заявляє про Буданова, не варта його нігтя. У цієї людини багато бойових поранень, тільки хірургічних операцій понад 20, вона проливає кров за цю країну. За людей, які прогрівають свої дупи на диванах. І ці люди взагалі мають нахабство рота відкривати? Ця людина заслуговує щонайменше на повагу. На нього вчинили не один замах, висадили в повітря машину. Це ж ненормально — показувати його пересування. Я коли це бачу, у мене волосся дибки встає. Це герой країни, кавалер усіх орденів. Ким треба бути, щоб ставити його під сумнів?" , — сказав Гогілашвілі.

На запитання журналістки, чи обговорював він з Будановим якісь речі, які стосувалися національної безпеки, колишній чиновник відповів, що "ніколи в житті".