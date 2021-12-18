В ОП планують повністю перевести країну на український газ

Україна планує повністю забезпечувати себе природним газом через скорочення його споживання. Цього вдасться досягти шляхом термомодернізації будинків, а також збільшення видобутку, повідомляє Новое время.

Про це на засіданні координаційного енергетичного штабу щодо ситуації в енергетичній сфері та проходження опалювального сезону повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

За його словами, Україна планує впродовж найближчих 3−4 років реалізувати програму для збільшення видобутку природного газу до 23−25 мільярдів кубометрів проти нинішніх 18−19 мільярдів кубометрів.