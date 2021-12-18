Богдан озвучив тривожний енергетичний прогноз на зиму

В Україні наступає енергетична криза, заявляє керівник Офісу президента України (2019–2020) Андрій Богдан, повідомляє УНІАН.

Про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" ввечері у п'ятницю. Богдан зазначив, що на сьогодні споживання електроенергії, яку використовує держава для своїх потреб, менше обсягів її виробництва в Україні. Також він заявив, що на сьогодні працює 14 із 15 атомних блоків.

"За історію України ніколи такої кількості атомних електричних блоків не працювало. Максимум працювало 13, а один був на ремонті, ще один – в резерві" , - пояснив він.

Ексчиновник каже, що влада в лютому планує запустити всі 15 блоків.

"Це за тим, що вивчала інженерна думка, коли будувала ці атомні енергетичні блоки. Ніколи не працювало 15 блоків. І до яких наслідків це призведе ми не знаємо" , - наголосив Богдан.

Він також зазначив, що на сьогодні в Україні велика нестача вугілля для ТЕС.

"Ми працюємо з коліс, фактично, все, що ми добуваємо, зразу іде на виробництво" , - сказав він.

І додав, що якщо температура повітря знизиться до -15 градусів, то в день потрібно буде не 60 тисяч тонн вугілля, як сьогодні, а в два рази більше.