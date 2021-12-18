Гогілашвілі прокоментував кримінальні справи у Росії

Скандально відомий тепер уже колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі розповів, скільки насправді заведено кримінальних справи проти нього і чи має він паспорт громадянина Росії, повідомляє Сьогодні.

Він прокоментував у інтерв'ю виданню "Бабель" копії деяких документів Пролетарського райсуду Ростова-на-Дону (РФ), які з'явилися раніше в інтернеті, де нібито в 1998 році Гогілашвілі засудили за шахрайство на 5 років ув'язнення умовно.

"Якщо ми беремо все, що кажуть у Росії, за чисту монету, якщо ми живемо такими стандартами, то скажу — це брехня. Давайте визначимося, хто для нас Росія. Я визначився на 100% у 2015 році. Я був на Майдані, про що ніколи в житті не кричав. Не вішав плакатів. Я ніколи не міг уявити собі, що я — людина, яка служила цій країні, — буду звинувачений у тому, що я проросійської спрямованості. Я знаю на 100%, ця країна — країна свободи, і єдиний ворог — це Росія. Я не повʼязую себе із Росією. Я — не громадянин Росії і не є ним — ні понятійно, ні фактично. " , – заявив колишній високопосадовець МВС України.

Проте, кримінальні справи є. Але вони – політичної спрямованості, каже Гогілашвілі.