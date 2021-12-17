Нацкомісія передумала штрафувати Нафтогаз

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала штраф у розмірі майже 1,2 млн гривень, який раніше наклала на НАК "Нафтогаз України" через недопуск представників комісії до перевірок, повідомляє Укрiнформ.

Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні 17 грудня. Регулятор замінив штрафні санкції на застереження щодо недопущення у подальшому порушення ліцензійних вимог та законодавства. Крім того, НКРЕКП проведе позапланові перевірки Нафтогазу.

Раніше, 3 грудня, НКРЕКП оштрафувала Нафтогаз на 1,156 млн грн через недопуск представників регулятора до перевірок компанії. НАК "Нафтогаз України" назвала "щонайменше дивним" рішення енергетичного регулятора оштрафувати компанію.