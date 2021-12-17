У США звільнили понад сотню морпіхів за відмову від вакцинації

У Сполучених Штатах звільнили з лав Корпусу морської піхоти понад 100 військових, які відмовилися робити щеплення від COVID-19, повідомляє Укрiнформ.

Як інформує BBC, у Корпусі морської піхоти у четвер заявили, що звільнили 103 людини за відмову вакцинуватися. У морській піхоті зазначили, що 95% військових вже пройшли повний курс вакцинації, про медичні протипоказання заявили близько 1000 осіб, ще близько 3000 заявили про релігійні мотиви.

ЗМІ відзначає, що хоча більшість військових армії та ВМС США вакцинувалися, декілька тисяч військовослужбовців все ще відмовляються робити щеплення. Загалом таких військових налічується до 20 000.

У четвер речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що ті тисячі військовослужбовців, які не вакциновані, «все ще мають можливість вчинити правильно для себе та для своїх підрозділів».