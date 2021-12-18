Україну залишили мільйони осіб: оприлюднені масштаби міграції

З України за 11 років виїхали і не повернулися 3,3 млн осіб. Лише 2021-го кількість мігрантів (за 10 місяців) становила 600 тис, повідомляє Обозреватель.

За даними Опендатабот, цього року масштаби міграції досягли рекордної позначки. За інформацією Державної прикордонної служби, до 2014 року щороку країну залишали 500 тис. осіб.

А ось після 2014-го ця цифра зменшилась. 2020-го через карантинні обмеження по всьому світу в країну почали повертатись українці. Приріст склав 80 тис. Але вже 2021-го, ймовірно, багато хто з них знову покинув країну. Усього за 10 місяців число тих, хто виїхав, становило 600 тис.

"Судячи з показників 2021-го, можна очікувати, що якщо в листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3.3 млн осіб" , – зазначають в Опендатабот.

Скільки українців виїхало із країни. Джерело: Опендатабот

Як змінювалася кількість мігрантів:

2011 рік – поїхали та не повернулися 417,514 осіб

2012 рік – поїхали і не повернулися 513,169 осіб

2013 рік – поїхали та не повернулися 485,350 осіб

2014 рік – поїхали та не повернулися 560,213 осіб

2015 рік – поїхали та не повернулися 16,431 осіб

2016 рік – поїхали та не повернулися 126,871 осіб

2017 рік – поїхали та не повернулися 203,351 осіб

2018 рік – поїхали та не повернулися 211,290 осіб

2019 рік – поїхали та не повернулися 202,091 осіб

2020 рік – повернулися 80,660 осіб

10 місяців 2021 року – поїхали та не повернулися 660,302 осіб.

Зазначається, що в Україні через трудову міграцію виник дефіцит робітників. Слюсарі, зварювальники, столяри їдуть на заробітки до Польщі, при цьому в столиці України хороший майстер може заробляти не менше за заробітчанина у сусідній країні.