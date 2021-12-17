США узгодили позиції щодо "СП-2" з урядом ФРН

Новий уряд Німеччини на чолі з Олафом Шольцем підтримує раніше досягнуті зі США домовленості щодо Nord Stream 2, включаючи гарантії безпеки для України та Європи, а також можливість зупинення газопроводу у разі агресії РФ, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявила на телефонному брифінгу у п'ятницю у Вашингтоні високопосадовець адміністрації США.

«Щодо Nord Stream 2, ви бачили угоду, укладену між США та Німеччиною в контексті впливу (газопроводу – ред.) на безпеку України, а також на європейську безпеку» , - зазначила представниця американської адміністрації.

Вона наголосила, що зараз між США та Німеччиною існує розуміння підтримки України, а також майбутньої долі російського газопроводу, «включаючи згадку про його зупинку у разі подальшої агресії (з боку РФ – ред.»).