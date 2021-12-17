У Держдепі оцінили переговори Донфрід у Києві, Москві та Брюсселі

Держдепартамент США назвав «продуктивними» переговори щодо ситуації навколо України помічниці держсекретаря США Карен Донфрід під час її візитів до України, Росії, а також столиці Бельгії, де зосереджені керівні інституції ЄС і НАТО, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила в п’ятницю під час телефонного пресбрифінгу в Вашингтоні заступниця речника Держдепартаменту США Джаліна Портер.

«Помічниця держсекретаря США, голова Бюро в питаннях Європи та Євразії доктор Карен Донфрід повернулася сьогодні з візитів до Києва, Москви й Брюсселя. Її поїздка була продуктивною» , - зауважила представниця зовнішньополітичного відомства США.

Вона підкреслила, що європейське турне Донфрід стало додатковою можливістю підтвердити підтримку України та закликати Росію до деескалації й просування дипломатичного шляху з метою врегулювання. Крім того, за її словами, це надало можливість «тісної координації (Сполучених Штатів – ред.) із союзниками по НАТО та партнерами в ЄС».

У Держдепі нагадали, що помічниця держсекретаря провела зустрічі в Києві з головою Адміністрації Президента України Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а також першим заступником голови делегації України в ТКГ Андрієм Костіним. Вона, зокрема, підтвердила принцип, якого дотримується адміністрація Байдена «ніяких рішень або дискусій про Україну без України».

У Росії Карен Донфрід провела «прямі та відверті» переговори із заступником керівника адміністрації президента Дмитром Козаком та заступником міністра закордонних справ Сергієм Рябковим. Вона вкотре висловила підтримку США суверенітету й територіальній цілісності України та передала російській стороні, що будь-яка ескалація призведе до «серйозних наслідків» для РФ.

Після цього Карен Донфрід зустрілася із союзниками й партнерами США по НАТО і ЄС у Брюсселі. Вона розповіла про зміст переговорів у Києві й Москві, а також обговорила наступні кроки щодо реагування на дії РФ і підтвердила наміри США підтримувати тісну координацію з європейськими країнами в цьому питанні.