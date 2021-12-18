Пентагон поки не бачить змін на кордоні РФ та України

Пентагон заявив, що значні російські сили залишаються в районі кордону з Україною, США не бачили серйозних змін у цьому. Таку версію озвучив у п'ятницю на брифінгу для журналістів речник американського військового відомства Джон Кірбі, повідомляє ТАСС.

"Ми не бачили жодних значущих змін розстановки російських сил навколо кордону з Україною. Там, як і раніше, знаходяться значні сили" , - сказав він.

На питання про можливість розширення військової присутності США у країнах "на східному фланзі НАТО" представник Пентагону відповів:

"Мені нічого повідомити про нову ротацію сил, що стосуються наших союзників по НАТО. Ми маємо значні засоби в цьому регіоні."