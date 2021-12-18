У Пентагоні не бачать змін чисельності військ РФ біля України
Пентагон заявив, що значні російські сили залишаються в районі кордону з Україною, США не бачили серйозних змін у цьому. Таку версію озвучив у п'ятницю на брифінгу для журналістів речник американського військового відомства Джон Кірбі, повідомляє ТАСС.
"Ми не бачили жодних значущих змін розстановки російських сил навколо кордону з Україною. Там, як і раніше, знаходяться значні сили" , - сказав він.
На питання про можливість розширення військової присутності США у країнах "на східному фланзі НАТО" представник Пентагону відповів:
"Мені нічого повідомити про нову ротацію сил, що стосуються наших союзників по НАТО. Ми маємо значні засоби в цьому регіоні."
"Як ви знаєте, помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що, якщо піде вторгнення, ще одне вторгнення, і деякі члени НАТО запросять додаткові засоби або розміщення сил на ротаційній основі, ми будемо налаштовані на те, щоб розглянути це в позитивному ключе. Але сьогодні мені нічого сказати про такі запити і про такі переміщення сил" , - нагадав Кірбі.