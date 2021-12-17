США дадуть відповідь РФ на пропозиції по НАТО наступного тижня - Bloomberg

Росія зажадала від НАТО повернутися до стану 1997 року, вивести війська із держав Східної Європи й припинити подальше розширення, що є безпрецедентним викликом для Вашингтона та його союзників, повідомляє Укрінформ.

Згідно з матеріалами Bloomberg, пропозиції, викладені у двох проєктах угод, оприлюднених російським МЗС у п'ятницю, викликали скептичну реакцію з боку Альянсу, який і раніше відкидав подібні вимоги, попри те, що і США, і НАТО заявили про готовність обговорювати з Москвою питання європейської безпеки.

«Ми бачили російські пропозиції, ми обговорюємо їх із нашими європейськими союзниками і партнерами. Ми не ставитимемо під загрозу ключові принципи, на яких будується європейська безпека, зокрема й те, що всі країни мають право самостійно визначати своє майбутнє та зовнішню політику без втручання ззовні» , - сказала журналістам речниця Білого дому Джен Псакі.

Росія повинна ослабити напруженість навколо України як «обов’язкова умова» для початку будь-яких переговорів, зазначив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

Дипломати НАТО намагаються зрозуміти, чи є запропоновані російським МЗС проєкти угод початковим гамбітом у переговорах чи свідомо неприйнятним пакетом, спрямованим на те, щоб зірвати переговори ще до їх початку.

Посадовець Білого дому, який розмовляв із журналістами на умовах анонімності, сказав у п’ятницю, що деякі з пропозицій можуть бути використані, а деякі неприйнятні, і США планують дати відповідь Росії наступного тижня. Він також зазначив, що США хочуть побачити різдвяне припинення вогню та обмін полоненими між Росією та Україною.