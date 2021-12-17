Британія та Австралія підписали угоду щодо вільної торгівлі

Велика Британія підписала угоду щодо вільної торгівлі з Австралією, яку у британському уряді назвали "історичною", повідомляє Укрiнформ.

"Велика Британія підписала історичну торговельну угоду з Австралією, нашу першу угоду після виходу з ЄС, яка встановлює нові глобальні стандарти у галузі цифрових технологій та послуг, а також створює нові можливості для праці та подорожей як для британців, так і для австралійців" , - йдеться в заяві на сайті уряду.

Угода була погоджена прем'єр-міністрами Британії й Австралії Борисом Джонсоном та Скоттом Моррісоном у Лондоні в червні.

Остаточно документ був підписаний на віртуальній церемонії секретарем міжнародної торгівлі Британії Анн-Марі Тревельян у четвер увечері, після чого переданий на розгляд парламенту.

Очікується, що в результаті угоди торгівля між країнами збільшиться на близько 10,4 мільярда фунтів стерлінгів, що приведе до підвищення заробітної плати у Британії. Угода також має сприяти створенню нових можливостей для бізнесу в обох країнах.