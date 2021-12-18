У Данії майже у чверті COVID-заражених підтвердили "Омікрон"

У Данії у кожної п'ятої людини, яка заразилася коронавірусом, виявляють штам Омікрон, влада вводить нові обмеження. Про це заявила прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен, повідомляє Корреспондент.

"За останні 24 години зареєстровано 11 194 випадки інфікування коронавірусом, понад 500 людей було госпіталізовано. Сьогоднішні обмеження вплинуть на культурне життя, але завдяки вакцинам не йдеться про повне закриття суспільства, як минулого разу" , - цитує видання The Guardian главу уряду.

За словами Фредеріксен, влада закриє спортзали, казино, парки розваг, конференц-зали, кінотеатри, художні галереї. При цьому їхні власники матимуть фінансову компенсацію.

Крім того, запроваджуються обмеження на кількість покупців та відвідувачів у магазинах та ресторанах, персонал зобов'яжуть носити захисні маски. Для поїздок громадським транспортом на далекі відстані вводиться вимога COVID-паспорта.