Данські вчені повідомили про побічку вакцини Moderna

Вчені вивчили, як часто різні вакцини від коронавірусу можуть викликати міокардит (запалення серцевого м'яза). Вони дійшли висновку, що у випадку з Moderna це трапляється у чотири рази частіше, ніж з Pfizer, повідомляє Обозреватель.

У дослідженні данського Statens Serum Institute брали участь 85% жителів Данії (4,9 млн осіб) віком від 12 років.

Дослідникам вдалося виявити, що один випадок запалення серцевого м'яза припадав на 71 тисячу вакцинованих Pfizer. У випадку з Moderna – один випадок на 24 тисячі вакцинованих. Переважна більшість запальних процесів проходила у легкій формі.

Автор дослідження Андерс Хвіїд пояснив, що їхні висновки не принижують численних переваг вакцин від COVID-19. Також він нагадав, що саме собою захворювання коронавірусом може спровокувати міокардит.