Данські вчені повідомили про побічку вакцини Moderna

Данські вчені повідомили про побічку вакцини Moderna

Вчені вивчили, як часто різні вакцини від коронавірусу можуть викликати міокардит (запалення серцевого м'яза). Вони дійшли висновку, що у випадку з Moderna це трапляється у чотири рази частіше, ніж з Pfizer, повідомляє Обозреватель.

У дослідженні данського Statens Serum Institute брали участь 85% жителів Данії (4,9 млн осіб) віком від 12 років.

Дослідникам вдалося виявити, що один випадок запалення серцевого м'яза припадав на 71 тисячу вакцинованих Pfizer. У випадку з Moderna – один випадок на 24 тисячі вакцинованих. Переважна більшість запальних процесів проходила у легкій формі.

Автор дослідження Андерс Хвіїд пояснив, що їхні висновки не принижують численних переваг вакцин від COVID-19. Також він нагадав, що саме собою захворювання коронавірусом може спровокувати міокардит.

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