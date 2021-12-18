Вчені попередили про проблеми з льодовиком в Антарктиці

Льодовик Туейтс, розташований у Західній Антарктиді, протягом найближчих десяти років може розтанути. Через це, прогнозують вчені-гляціологи, рівень води у світовому океані у кращому разі зросте на 0,6 м, а у найгіршому – на три метри, повідомляє Обозреватель.

Від льодовика вже найближчим часом може відколотись шматок розміром з американський штат Флорида. Льодовик Туейтс простягається на 120 км вздовж західного узбережжя Антарктиди і є ключовим напрямком вивчення в Антарктиді вчених-кліматологів, включаючи Міжнародне співробітництво з льодовика Туейтс (ITGC), утворене в 2018 році.

"Туейтс – найширший льодовик у світі і в ньому міститься дуже багато води, яка потрапивши в океан обов'язково призведе до драматичного ланцюга розвитку подій" , – сказав Тед Скамбос, провідний координатор ITGC.

Вчені звертають увагу, що тріщини у льодах дуже швидко зростають. Джерело: ESA

Вчений розповів, що починаючи з 2000 року Туейтс вже втратив 900 млрд тонн льоду і ці втрати лише прискорюються. Так, річне зменшення льоду за останні 30 років збільшилося вдвічі, і тепер "він на рік втрачає приблизно на 45 млрд тонн льоду більше, ніж отримує в результаті снігопаду".

У 2019 році вчені виявили під льодовиком порожнину завдовжки майже десять кілометрів та глибиною близько трьохсот метрів.

"Це означає, що Туейтс вже втратив 14 мільярдів тонн льоду" , – зазначив Скамбос.

Вчені зазначили, що дані радарів показують, що до центру льодовика простяглися довгі широкі тріщини, розмір яких зростає на рік на 2 кілометри. Більше того, вони прямують прямо до місця з тонким льодом. Звідти тріщини поширяться по всьому льодовику шельфу і приведуть до його незворотного руйнування.