Макрон скасував міжнародні візити через "Омікрон"

Президент Франції Емманюель Макрон через кризу COVID-19 скасував у п'ятницю свою поїздку до Малі, де було заплановано його зустріч із тимчасовим президентом цієї африканської країни та святкування західного Різдва з французькими військовослужбовцями, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це рішення було прийнято задля узгодженості між оголошеними на національному рівні заходами та міжнародним порядком денним президента, а також задля того, щоб не наражати на ризик зараження (під час заходів - ред.) наш військовий контингент у період погіршення санітарної ситуації в метрополії" , - інформував Єлисейський палац.

Французькі ЗМІ уточнюють, що це оголошення про скасування було зроблено після наради Ради санітарної безпеки щодо нових захисних заходів у зв'язку з потужною п'ятою хвилею COVID-19 та поширенням варіанта коронавірусу "омікрон".

У п'ятницю після свого виступу про заходи проти п'ятої хвилі пандемії прем'єр-міністр Жан Кастекс також скасував з тих самих причин свій візит до Йорданії, намічений на 31 грудня - 1 січня для відвідування французьких військових.