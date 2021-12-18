У Польщі звільнили командирів солдата, що втік до Білорусі

У Польщі звільнили командирів солдата, який дезертував до Білорусі. Він попросив у Білорусі політичного притулку, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

"Після отримання рапорту від командира дивізії генерала Радомського міністр Маріуш Блащак прийняв рішення звільнити зі своїх постів командирів солдата, який опинився в Білорусі. Були звільнені командир батареї, командир взводу і командир 2-го дивізіону в Венгожеві" , - йдеться в публікації Twitter Міністерства оборони Польщі.

Також Польща має намір порушити справу щодо солдата, який втік.

У п'ятницю, 17 грудня, білоруський Держприкордонкомітет повідомив про польського військовослужбовця, який попросив у Білорусії політичного притулку. За інформацією відомства, військовослужбовець польської армії Чечко Еміль 1996 року народження був зупинений ввечері 16 грудня білоруським прикордонним нарядом в прикордонній смузі - на ділянці прикордонної застави Тушемля Гродненської прикордонної групи.

Раніше ми писали, що Білорусь нібито "прихистила" польського солдата. Польща заперечує інформацію.