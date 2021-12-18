В Україні спостерігається бум на деякі вакансії: платять 800 гривень на день

В Україні напередодні свят побільшала кількість пропозицій про тимчасову сезонну роботу. Бум вакансій стався для продавців ялинок, кухарів, охоронців, повідомляє Обозреватель.

"Специфіка сезонних вакансій полягає в тому, що часто компанії пропонують щоденну оплату при такому тимчасовому працевлаштуванні. Такий формат співпраці влаштовує роботодавців, адже специфіка роботи іноді змушує їх швидко знаходити людей і справлятися з плинністю кадрів. Робітникам, з їхнього боку, щоденна оплата також здається зручною – у багатьох людей, які влаштовуються на такі роботи, немає значної фінансової подушки" , – розповіла Олена Кирильєвніна, керівниця відділу роботи з партнерами Jooble.

Найбільше таких вакансій зараз доступно у Києві, але зростання відзначається по всій країні, особливо у містах-мільйонниках. Роботодавці шукають людей, які готові працювати за 700-800 гривень на день. На такий же заробіток на день можуть розраховувати і кухарі, які готують глінтвейн – популярний зимовий напій, який є на кожному новорічному ярмарку. Кухарям зараз пропонують у середньому 800 гривень за робочий день.

Також побільшало вакансій для охоронців точок продажів ялинок – переважно, це робота в нічні зміни, коли немає активної торгівлі. Їм пропонують винагороду у розмірі 500 гривень за ніч роботи.