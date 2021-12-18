В Краматорске вследствие пожара пострадали автомобили "скорой"

Вследствие пожара в гараже Центральной областной диспетчерской скорой медицинской помощи в Краматорске повреждено 10 автомобилей скорой помощи, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"17 декабря около 09.00 в дежурную часть Краматорского РУП поступило сообщение от работника ГСЧС о возгорании в гараже Центральной областной диспетчерской СМП в Краматорске. На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа Краматорского РУП ГУНП в Донецкой области. Все работники станции были эвакуированы" , - информирует Краматорское районное управление Донецкой области.

Предварительно установлено, что в результате пожара повреждены 10 автомобилей скорой помощи. В настоящее время устанавливается причина его возникновения.