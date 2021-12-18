Як впливає стрес на здоров'я: результати дослідження

Постійне хвилювання через гроші і труднощі на роботі можуть підвищити шанс виникнення серцево-судинних захворювань на 30%. Їх причиною в цьому випадку є стрес, повідомляє Обозреватель.

Як розповів Dailymail з посиланням на дослідження шведських учених опубліковане в журналі JAMA Network, досі залишається неясним, як саме стрес впливає на серцево-судинну систему, проте, як припускають вчені, він підвищує у крові рівень холестерину, тригліцеридів, цукру, а також артеріальний тиск, що, у свою чергу, провокує інсульт або інфаркт. Також у дослідженні відзначено зв'язок стресу та розвитку атеросклерозу та проблем згортання крові.

"Якщо ми хочемо знизити ризик серцево-судинних захворювань у всьому світі, ми повинні розглядати стрес, як ще один фактор ризику" , – відзначила автор дослідження Анніка Розенгрен, професор медицини в Університеті Гетеборга.

Вона уточнила, що серцево-судинні захворювання – це термін для всіх типів захворювань, що вражають серце або кровоносні судини, включаючи ішемічну хворобу серця (закупорку артерій), яка може викликати серцеві напади, інсульт та багато іншого.

"Серцево-судинні захворювання є причиною номер один смертей у всьому світі, забираючи щороку близько 17,9 мільйона життів" , – акцентувала професор.

Свої висновки вчені ґрунтують на майже двадцятирічному спостереженні за майже 119 тис осіб, які не страждають на серцево-судинні захворювання в анамнезі та проживають у різних країнах: чотирьох країнах з високим рівнем доходу (включаючи Канаду, Швецію та Об'єднані Арабські Емірати), 12 країнах з середнім (включаючи Бразилію, Польщу, Південну Африку) та п'ятьох країн з низьким рівнем доходу (включаючи Індію, Пакистан, Зімбабве).

У вибірці були відсутні великі західні країни, включаючи Великобританію та США, та густонаселені країни, включаючи Китай, Росію та Японію.

Вік учасників як чоловіків, так і жінок становив від 35 до 70 років, хоча на момент початку дослідження середній вік був 50 років.

Людей опитували про відчуття стресу минулого року за шкалою від нуля (відсутність стресу) до трьох (тяжкий стрес).

""Стрес" визначався як почуття нервозності, дратівливості або занепокоєння через фактори на роботі або вдома, фінансові труднощі або переживання важких подій і важких часів у своєму житті. сім'ї" , – сказано у поясненні до статті.

Було виявлено, що 7,3% учасників зазнавали сильного стресу, 18,4% - помірного стресу, 29,4% – слабкого стресу і 44% – не зазнавали стресу взагалі.

За цей час було зареєстровано 5934 серцево-судинні події у вигляді інфаркту міокарда, інсульту або серцевої недостатності.

Таким чином, результати дослідження показали, що для учасників з високим рівнем стресу ризик серцево-судинних захворювань у тій чи іншій формі був підвищений на 22 відсотки, серцевого нападу – на 24 відсотки та інсульту – на 30 відсотків.