ЄС замовив партію вакцини, адаптованої до "Омікрону"

Для Євросоюзу за 100 днів планують виготовити 180 млн доз вакцини від коронавірусу Comirnaty від BioNTech\ Pfizer. Вона адаптована до нового штаму Омікрон, повідомляє Новое время.

"Наші контракти передбачають, що компанії за потреби розроблять адаптовані вакцини протягом 100 днів" , — написала у Twitter очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Increased vaccination is the only way out of the pandemic.The @EU_Commission has provided Member States with the millions of doses needed.We continue to encourage Member States to order the necessary quantities. https://t.co/AY232HmfZF — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 16, 2021

Глава Єврокомісії нагадала, що «Омікрон справді є для нас загрозою». За її словами, мутація коронавірусу швидко поширюється країнами і існує небезпека її стійкості до вже наявних вакцин.