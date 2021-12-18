на Філіппінах кількість жертв супертайфуну зросла до 19

Внаслідок потужного тайфуну Раі на Філіппінах загинули щонайменше 19 людей. Супертайфун Раі став 15-м ураганом, що обрушився на країну цього року, повідомляє Новое время.

"Загинули щонайменше 19 людей" , — зазначає одне з західних видань з посиланням на дані поліції та рятувальників.

За даними Національної ради зі зниження ризиків та ліквідації наслідків лих, через тайфун понад 330 тис. людей було евакуйовано.

Фото: Philippine Coast Guard/Handout via REUTERS

Збитки об'єктів дорожньої інфраструктури від минулого тайфуну перевищили $3,5 млн.

Фото: Philippine Coast Guard/Handout via REUTERS

Як зазначалось, на Філіппіни обрушився потужний супертайфун Раі. Стихія досягла східного узбережжя країни, спровокувавши зливи. Пориви вітру сягають 260−300 км/год.

Фото: Philippine Coast Guard/Handout via REUTERS

Мільйони людей все ще відновлюють свої будинки після кількох руйнівних ураганів наприкінці минулого року.