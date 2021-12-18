на Філіппінах кількість жертв супертайфуну зросла до 19
Внаслідок потужного тайфуну Раі на Філіппінах загинули щонайменше 19 людей. Супертайфун Раі став 15-м ураганом, що обрушився на країну цього року, повідомляє Новое время.
"Загинули щонайменше 19 людей", — зазначає одне з західних видань з посиланням на дані поліції та рятувальників.
За даними Національної ради зі зниження ризиків та ліквідації наслідків лих, через тайфун понад 330 тис. людей було евакуйовано.
Збитки об'єктів дорожньої інфраструктури від минулого тайфуну перевищили $3,5 млн.
Як зазначалось, на Філіппіни обрушився потужний супертайфун Раі. Стихія досягла східного узбережжя країни, спровокувавши зливи. Пориви вітру сягають 260−300 км/год.
Мільйони людей все ще відновлюють свої будинки після кількох руйнівних ураганів наприкінці минулого року.