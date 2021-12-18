Курс валют НБУ на 18 грудня

Курс валют НБУ на 18 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 18 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 17 грудня не змінився і склав 27.19 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.

Євро не змінився і його курс склав 30.84 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.

Курс рубля не змінився і становив 3.70 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 36.36 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 29.53 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.66 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.192 900
EUR Євро 30.843 500
RUB Рубль 0.370 050
GBP Фунт стерлінгів 36.358 300
CHF Швейцарський франк 29.525 400
PLN Польський злотий 6,661 000

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