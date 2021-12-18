Курс валют НБУ на 18 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 18 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 17 грудня не змінився і склав 27.19 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.
Євро не змінився і його курс склав 30.84 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.
Курс рубля не змінився і становив 3.70 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 36.36 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 29.53 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.66 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.192 900
|EUR
|Євро
|30.843 500
|RUB
|Рубль
|0.370 050
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.358 300
|CHF
|Швейцарський франк
|29.525 400
|PLN
|Польський злотий
|6,661 000