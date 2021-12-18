Курс валют НБУ на 18 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 18 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 17 грудня не змінився і склав 27.19 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.

Євро не змінився і його курс склав 30.84 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.

Курс рубля не змінився і становив 3.70 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 36.36 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 29.53 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.66 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 18 грудня 2021 року.