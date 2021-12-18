Іран призупинив переговори щодо ядерної угоди

У Відні з ініціативи Тегерана у п'ятницю, 17 грудня, завершився сьомий раунд переговорів стосовно Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (СВПД). Про це заявив представник Держдепартаменту США на брифінгу, повідомляє Корреспондент.

"Іран вирішив, що йому потрібно зробити перерву, новий координатор вирішуватиме, коли скликати всіх назад до Відня. Ми готові знову повернутися, але це був не наш вибір - їхати з австрійської столиці" , - зазначили у Вашингтоні.

За словами дипломата, США та інші країни-учасниці дискусії - Росія, Британія, Китай, Франція і Німеччина - готові відновити переговори до кінця року. Щодо досягнутих на цей час результатів зустрічі у Відні, у Держдепі заявили, що цей раунд виявився "кращим, ніж міг бути, але гіршим, ніж мав би бути".

"Якби мені потрібно було підбити підсумки другої частини сьомого раунду, який щойно завершився, то я б сказав, що це було краще, ніж могло б бути, але гірше, ніж мало бути, що залишає нас у положенні невизначеності щодо того, чи зможемо ми досягти того, що потрібно, за той короткий час, який залишився" , - уточнив він.

Зокрема, додав чиновник, прогресом стало те, що сторони дійшли загального розуміння стосовно тексту, який стосується питань про атом.