Земан затвердив новий уряд Чехії

Майже через два місяці після парламентських виборів у Чехії президент республіки Мілош Земан затвердив новий правоцентристський кабінет, повідомляє Корреспондент.

"Відповідно до конституції президент сьогодні (п'ятницю - ред.)призначив членів нового уряду" , - заявив глава канцелярії Земана Вратислав Мінарж.

Коаліція із п'яти партій, що сформувала ліберально-консервативний уряд, за результатами виборів, що відбулися на початку жовтня, отримала більшість у Палаті депутатів - 108 мандатів із 200. Кабінет очолив 57-річний професор політології Петр Фіала, який змінив на посаді прем'єра популіста та мільярдера Андрія Бабіша, котрий потрапив під вогонь критики у зв'язку з фінансовими викриттями "Досьє Пандори".

Найбільші суперечки між новим прем'єр-міністром і президентом Чехії викликало призначення міністра закордонних справ: Земан виступав проти кандидатури на цю посаду Яна Липавського з Піратської партії, який займає критичну позицію щодо Китаю та Росії, а також скептично ставиться до Вишеградської групи, до якої, крім Чеської Республіки, входять також Угорщина, Словаччина та Польща. Проте президент Земан все ж призначив Липавського головою МЗС.

Серед 18 членів нового уряду в Празі - три жінки. Вперше з 2010 року в країні знову з'явилася посада міністра у справах Європи, її обійняв колишній ректор університету в Брно Мікулаш Бек. У другій половині 2022 року до Чехії за ротацією переходить головування в ЄС.