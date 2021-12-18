У Херсоні двох чоловіків затримано за підрив гранати в парку

У Херсоні поліцейські затримали двох чоловіків за підрив гранати у місцевому парку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На спецлінію Ситуаційного центру поліції Херсона надійшло повідомлення про те, що у парку обласного центру "Херсонська фортеця" біля офісного приміщення пролунав вибух. Наразі тривають необхідні слідчі дії", - йдеться в повідомленні поліції Херсонської області.

Зазначається, що вибух стався біля двоповерхової будівлі, де на першому поверсі розташовано офіс приватного підприємця. Чоловік у цей час був у приміщенні. Коли пролунав вибух, він одразу натиснув тривожну кнопку охоронної фірми.

Від вибуху ніхто не постраждав, ушкодження отримав лише фасад будівлі. За вилученими доказами вибухотехніки встановили, що невідомі зловмисники використовували гранату типу "РГД-5".

Як повідомляється, двох жителів Миколаївської області віком 27 і 30 років затримано. Наразі їм вручили підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.296 (Хуліганство) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.