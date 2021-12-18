Неандертальці випалювали ліси в Європі, щоб полювати

Вчені Лейденського університету (Нідерланди) дійшли висновку, що неандертальці, що мешкали в Європі, 125 тис. років тому викликали зміну її ландшафту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Неандертальці використовували вогонь, щоб зберегти ландшафт відкритим, і, таким чином, мали великий вплив на їхнє середовище" , - йдеться в повідомленні.

Відповідні докази було отримано на кар'єрі Ноймарк-Норд з видобутку бурого вугілля поблизу Галле у Німеччині, де за останні кілька десятиліть знайдено численні сліди діяльності неандертальців.

"Серед іншого, ми знайшли останки сотень убитих тварин, оточені численними кам'яними знаряддями та величезною кількістю залишків деревного вугілля" , - зазначає професор археології Лейденського університету Віл Рубрукс.

Сліди знайшли там, де 125 тис. років тому був лісовий масив, де мешкали коні, олені, зубри та інші тварини, зокрема великі хижаки. Цей змішаний листяний ліс простягався від Нідерландів до Польщі. У кількох місцях у цьому районі були озера, і по краях деяких із них було виявлено сліди неандертальців, сказав Рубрукс.

У той момент, коли неандертальці з'явилися там, густий ліс поступився місцем великим відкритим просторам, частково через пожежі.

"Питання, звичайно, в тому, чи відкрилися вони (простору - ред.) через прихід гомінінів, чи гомінини прийшли, тому що вони були відкриті? Тим не менш, ми знайшли достатньо доказів, щоб зробити висновок, що мисливці-збирачі тримали цю область відкритою щонайменше 2 тисячі років" , - зазначає Рубрукс.

Порівняльне дослідження, проведене лейденським палеоботаніком професором Коррі Бейкельс, показало, що на аналогічних озерах у цьому районі, де тинялися ті ж тварини, але немає слідів неандертальців, густа лісова рослинність залишилася значною мірою недоторканою.

Зазначається, що раніше було прийнято точку зору, згідно з якою люди стали впливати на ландшафт лише після виникнення сільського господарства близько 10 тис. років тому, наприклад, вирубуючи дерева для створення полів.

"Це також дещо додає до поведінкового спектру ранніх мисливців-збирачів. Вони не були просто "первісними хіпі", які бродили по околицях, збираючи фрукти та полюючи на тварин. Вони допомогли сформувати ландшафт" , - вважає Рубрукс.

Попереднє дослідження вченого та його дослідницької групи показало, що знання про вогонь вже передавались гомінінами щонайменше 400 тис. років тому, зазначається у повідомленні.