Як скоротити витрати пального в авто: поради водіям

Автомобілісти придумують масу прийомів, як можна заощадити на пальному. Хтось заливає бензин дешевше, інші вважають за краще відкривати вікна в транспорті, ніж включати кондиціонер... хоча насправді така практика може привести до зворотного результату, повідомляє РБК-Україна.

Про прості та дієві способи домогтися меншої витрати бензину в будь-яку пору року - читайте в матеріалі нижче.

Як можна заощадити пальне - поради