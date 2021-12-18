Російський боксер Бетербієв зумів зберегти свої титули

Російський чемпіон версіям Всесвітньої боксерської ради (WBC) та Міжнародної федерації боксу (IBF) Артур Бетербієв (17-0, 17 КО) переміг американця Маркуса Брауна (24-2, 16 КО) та зберіг свої титули. Бій у напівважкій вазі відбувся у канадському Монреалі на арені Bell Centre, повідомляє Обозреватель.

36-річний Бетербієв із перших хвилин захопив ініціативу в рингу, з кожним відрізком нарощуючи свій тиск.

Бетербієв домінував у рингу. Джерело: Twitter.com/ESPNRingside

Браун намагався контратакувати і в 4-й трихвилинці завдав росіянину серйозного розсічення в центрі чола. Половину, що залишилася, кров заливала обличчя Артура, але суддя дозволив продовжити поєдинок.

У сьомому раунді 31-річний американський боксер не витримав пресингу, потрапивши у нокдаун.

Браун двічі падав у нокдаун. Джерело: кадр з відео

Розв'язка настала у 9-му раунді, коли Маркус відмовився вставати після чергового нокдауну.

Маркс відмовився підніматися. Джерело: кадр з відео

Рефері зафіксував технічний нокаут.

Artur Beterbiev stops Marcus Browne до earn його 17th knockout in 17 pro fights. He remains the only world champion with a 100% KO rate ???? pic.twitter.com/6mGHtrBAxg — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 18, 2021