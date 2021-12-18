Шевченко прокоментував свій антирекорд у "Дженоа"

"Дженоа" Андрія Шевченка у 18-му турі Серії А поступився "Лаціо" з рахунком 1:3, повідомляє УНІАН.

Український тренер зазнав 5-ї поразки у шести поєдинках чемпіонату Італії, встановивши клубний антирекорд. Шевченко став першим тренером в історії "Дженоа", який у дебютних шести матчах Серії А жодного разу не зміг виграти.

45-річний спеціаліст пояснив причини провалу в інтерв'ю DAZN.

"Я незадоволений результатом. Єдиний позитив цього вечора - це забитий м'яч. Ми намагалися зіграти у свою гру, але їхній перший гол стався через нашу помилку. Команда спробувала відреагувати у другому таймі, але ми не змогли скористатися шансами.

Команда просто розсипається за першої ж помилки. Ми намагалися діяти активніше, створюючи перспективні ситуації. Нам потрібно багато працювати, треба уникати індивідуальних помилок, вкрай рідко ми граємо як команда. Ми наполегливо працюємо, і нам просто не вистачає впевненості. Але я впевнений, що прийдуть й хороші результати".

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка