У Китаї показали інноваційне таксі майбутнього

Нові електромобілі від Box Zhixing Technology розраховані на використання в мережевих агрегаторах таксі. Мінівени підуть в серію через два роки і отримають власне ім'я IT Box, повідомляє РБК-Україна.

Електричні машини з індексами BM-400 і BM-600 створені на загальній модульній платформі Octopus 1.0. Відмінною рисою нових машин є компонування салону. У салоні передбачено п'ять пасажирських місць. Цікаво, що на третьому ряду встановлено єдине VIP-крісло.

Наступного року платформу електромобілів суттєво оновлять. Шасі Octopus 2.0 отримає інтегровані в силову структуру тягові батареї, машини зможуть заповнювати енергію за допомогою бездротової зарядки. Кузовні панелі і шасі двох анонсованих електрокарів уніфіковано більш ніж на 90%.

Відомо, що менший електромобіль BM-400 отримає два варіанти акумулятора з дальністю ходу 420 і 530 км відповідно. Більш місткий BM-600 за паспортом зможе проїжджати на одному заряді батареї близько 600 км.

В салоні встановлено кілька цифрових екранів, на які може транслюватися реклама. У довгого мінівена двері розташовані по обох сторонах кузова, тоді як у BM-400 на подобу розвізних фургонів є тільки водійські двері зліва і одна зсувні пасажирські двері справа.

Як і в англійському кебі, місце для поклажі пасажирів знаходиться по праву руку від водія. VIP-крісло на третьому ряду відокремлене окремою шторкою і дозволяє відкидати спинку майже на 30 градусів. На передній панелі навіть знайшлося місце для вендінгового апарату.

Цікаво, що якщо в салоні немає пасажирів, то він, як і кліматична установка разом з мультимедіа для задніх пасажирів автоматично вимикається. Таке рішення дає можливість збільшити пробіг машини на 20 км.

У серійне виробництво мінівени IT Box підуть у другій половині 2023 року. У планах компанії-для виробництва своїх нових машин побудувати цілий завод.