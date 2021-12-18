Полякова показала, що жорсткий графік зробив з її фігурою

Українська співачка Оля Полякова шалено завантажена перед новорічними святами - концерти, корпоративи, зйомки та участь у великих телепроектах. Артистка показала фігуру в боді і розповіла, що з нею зробив такий жорсткий графік, повідомляє РБК-Україна.

Нове фото зірка опублікувала у своєму Instagram.

Полякова відображена в гримерці в боді тілесного кольору, яке дозволяє розглянути її фігуру - і так вельми струнка співачка помітно схудла.

Виконавиця доповнила образ туфлями на шпильці, а також красивим укладанням локонами і макіяжем з чорними стрілками і малиновою помадою.

Оля Полякова схудла через напружений робочий графік (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Передноворічний жорсткий графік позитивно позначається на фігурі, але не дуже на психіці! Тому я худа і нервова" , - поділилася Оля.

Шанувальники ж порахували, що зірка просто в ідеальній формі, і засипали її компліментами в коментарях.