Полякова показала, що жорсткий графік зробив з її фігурою

Українська співачка Оля Полякова шалено завантажена перед новорічними святами - концерти, корпоративи, зйомки та участь у великих телепроектах. Артистка показала фігуру в боді і розповіла, що з нею зробив такий жорсткий графік, повідомляє РБК-Україна.

Нове фото зірка опублікувала у своєму Instagram.

Полякова відображена в гримерці в боді тілесного кольору, яке дозволяє розглянути її фігуру - і так вельми струнка співачка помітно схудла.

Виконавиця доповнила образ туфлями на шпильці, а також красивим укладанням локонами і макіяжем з чорними стрілками і малиновою помадою.

Худа і нервова: Полякова в боді показала, що жорсткий графік зробив з її фігурою
Оля Полякова схудла через напружений робочий графік (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Передноворічний жорсткий графік позитивно позначається на фігурі, але не дуже на психіці! Тому я худа і нервова", - поділилася Оля.

Шанувальники ж порахували, що зірка просто в ідеальній формі, і засипали її компліментами в коментарях.

  • Зате красива
  • У мене теж графік, але мені терміново потрібна така ж талія
  • Ви в ідеальній формі
  • Оля! Як завжди на висоті!
  • Охххх, ось це я розумію фігурка. Ніякого пафосу - чистий кайф
  • Фігура вогонь
  • Супер Оленька. чудово виглядаєш!
  • Талія вогонь. Скільки сил, праці і дисципліни в неї вкладено.
  • Боже Оля, яка грація
  • Ох і шикарна просто
  • Заради такої талії можна і понервувати
  • Дуже гарна жінка
  • Ідеальна жінка в ідеальній формі
  • Хороша чертовка!
  • Казкова жінка!

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