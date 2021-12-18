Лідер Баварії Левандовскі встановив неймовірний рекорд

Мюнхенська "Баварія" розбила вщент "Вольфсбург" в завершальному цьогорічному поєдинку Бундесліги з рахунком 4:0. Роберт Левандовскі забив на 87-й хвилині матчу. Таким чином, поляк записав до свого активу 43-й гол в Бундеслізі за календарний 2021 рік, повідомляє УНІАН.

Попереднє досягнення було в німця Герда Мюллера, котрий за 1972 рік "настріляв" 42 голи. Роберт оновив цей шалений рекорд.

Нагадаємо, що у травні поточного року Левандовскі побив інший рекорд Герда Мюллера - за кількістю забитих м'ячів за один сезон чемпіонату Німеччини.

На церемонії "Золотий м'яч-2021" Роберт отримав нагороду найкращому нападнику року.

Роберт Левандовскі: кар'єра в "Баварії"