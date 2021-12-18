Прогноз магнітних бур на січень: коли вдарить по судинах

Фахівці сонячних лабораторій кожен день спостерігають за обстановкою на нашій зірці. Експерти фіксують підвищену сонячну активність і позначають дні магнітних бур. У такі дати можуть бути проблеми із самопочуттям у метеозалежних людей, повідомляє УНІАН.

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.

Магнітні бурі в січні: небезпечні дати

Прогноз магнітних бур на січень / фото tesis.lebedev.ru

Найближчі магнітні бурі накриють землю в останні дні грудня. З 27 по 29 грудня очікується досить сильна триденна магнітна буря. У січні підвищеної сонячної активності поки що не прогнозується. Але прогноз на такий період не точний і може змінитися з часом.

Геомагнітні бурі: вплив на здоров'я

У дні підвищеної сонячної активності можливе виникнення таких симптомів: головний біль, запаморочення, нудота, біль у спині та суглобах, підвищений артеріальний тиск, загострення хронічних захворювань, безсоння. Особливо важко переносять магнітні бурі літні люди і вагітні жінки.

Зарицький Олександр - лікар-невролог Київської міської клінічної лікарні № 7: "Магнітні бурі впливають в основному на тих людей, у яких вже є певні хронічні патології, можливо, не виявлені. Тому я рекомендую регулярно робити обстеження свого організму.

У такі дні бажано не займатися важкою роботою. Особливо не рекомендується розумове навантаження. Я раджу скоротити свій робочий день і більше відпочивати вдома або прогулятися на свіжому повітрі, якщо дозволяють погодні умови

Якщо болить голова при магнітних бурях, я раджу регулярно вимірювати тиск. У разі незначного зниження може допомогти і чашечка міцної кави. Але все ж краще не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря ".