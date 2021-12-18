Україні зрозуміла тактика Путіна щодо НАТО – Міноборони

Президент РФ Володимир Путін хоче письмових гарантій щодо невступу України в НАТО. В Міністерстві оборони України це прокоментували, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі "24 каналу".

"Ми всі розуміли, що саме це він має за мету, просто це не озвучували напряму. Зараз, очевидно, ставки збільшилися і тепер він дозволяє собі говорити відверто те, що всі й так розуміли. Це дуже серйозна і агресивна заявка" , - сказала вона.

За її словами, Україна не буде відмовлятись від цих прагнень і Путін це дуже добре усвідомлює. І саме тому ускладнює будь-який переговорний процес такою вимогою.