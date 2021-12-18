Головний хмарочос Дубая анонсував новорічне шоу

Глядачі з усього світу зможуть спостерігати шоу у прямому ефірі, повідомляє РБК-Україна.

У Дубаї в новорічну ніч покажуть нове фантастичне шоу на хмарочосі Бурдж-Халіфа.

Нове шоу "Напередодні чудес" (Eve of Wonder) організовує компанія Emaar. Глядачам покажуть не лише святкові салюти, а й лазерну світло-музичну виставу, а також новий танець Дубайського фонтану.

Глядачі з усього світу зможуть спостерігати за новорічною виставою у прямому ефірі на сайті mydubainewyear.com.

31 грудня в районі Downtown усі охочі спостерігати новорічне шоу наживо можуть зареєструватися в мобільному додатку U by Emaar та отримати індивідуальні QR-коди для проходу до центру Дубая.

Фото: Новорічний салют на хмарочосі "Бурдж-Халіфа" у Дубаї (unsplash.com/anthony-josef-ivan-jimenea)

"Бурдж-Халіфа" ("Дубайська вежа") — хмарочос висотою 828 метрів у Дубаї (ОАЕ), найвища і багатоповерхова будівля, єдиний 828-метровий і 163-поверховий хмарочос у світі. Форма будівлі нагадує сталагміт. Урочиста церемонія відкриття відбулася 4 січня 2010 року.