Зеленський підписав закон про нові податки в ІТ-індустрії

Документ передбачає спеціальний режим оподаткування на ринку ІТ, зокрема – для резидентів Дія Сіті, повідомляє Корреспондент.

Президент Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні, що регулює податкові умови спеціального правового режиму Дія Сіті.

Документом передбачено запровадження особливого режиму оподаткування суб'єктів ІТ-індустрії, спеціальної моделі оподаткування доходів працівників ІТ-індустрії та можливості обрання контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин в ІТ-компаніях.

Серед передбачених законом особливостей оподаткування резидентів Дія Сіті:

можливість сплати прибуток підприємств на спеціальних умовах – за принципом податку виведений капітал;

оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів фахівців – резидентів Дія Сіті у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди за створення службового твору та переходу прав на службові твори за ставкою 5% у випадку, якщо такі доходи спеціаліста не перевищують 4 тис. євро на рік;

сплата єдиного соціального внеску резидентом Дія Сіті (якщо він відповідає встановленим вимогам) у розмірі мінімального страхового внеску у розмірі нарахованої зарплати або винагороди за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами.

Також документ передбачає гарантію стабільності протягом 25 років передбачених умов оподаткування резидентів Дія Сіті.

Нагадаємо, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 14 грудня 2021 року. Проте, айтішники проти: не треба чіпати те, що й так добре працює.