Кулеба розповів про роль дипломатії у стримуванні РФ та мобілізації країн-партнерів

Завдяки активній дипломатичній діяльності Україні вдалося заручитися підтримкою міжнародних партнерів і стримати російську ескалацію навесні, а також ініціювати втілення комплексного пакета стримування РФ восени 2021 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Активна дипломатична діяльність Президента України Володимира Зеленського та Міністерства закордонних справ дозволила знизити напругу під час російської ескалації навесні.

Нині завдяки цій дипломатичній роботі нам вдалося консолідувати світову коаліцію на підтримку України, а головне - ініціювати в листопаді роботу над втіленням комплексного пакету стримування Росії, основні параметри якого ми сформували і запропонували партнерам. Цей пакет включає політичну та безпекову підтримку України, розробку жорстких санкцій проти держави-агресора на випадок подальшої ескалації" , - зазначив міністр.

Він також нагадав, що протягом 2021 року Москва вдалася до двох загрозливих і безпрецедентно масштабних ескалацій: стягування військ навесні і нові загрози вторгнення восени, які тривають донині.

"Міністерство закордонних справ як навесні, так і зараз, працює у посиленому антикризовому режимі. МЗС України перебуває у постійному контакті із союзниками та партнерами задля стримування агресивних дій РФ. Все це дипломатія заради миру" , – зауважив міністр.

Кулеба нагадав, що 15-16 грудня президент України здійснив візит до Брюсселя, де провів переговори з керівниками ЄС і НАТО.