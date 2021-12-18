Єрмак переговорив із радником Байдена

Глава офісу президента України Андрій Єрмак у суботу, 18 грудня, заявив, що обговорив із помічником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном деескалацію на кордоні України та розблокування процесу мирного врегулювання, повідомляє Корреспондент.

"У рамках постійного діалогу провів чергову телефонну розмову з Джейком Салліваном. Обговорили подальші кроки з метою деескалації ситуації навколо України та розблокування процесу мирного врегулювання" , - написав Єрмак.

Глава Офісу президента також додав, що дуже цінує постійну та ефективну взаємодію України та США.