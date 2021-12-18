У Білорусі заявили про готовність розмістити у себе ядерну зброю

Білорусь готова розмістити у себе ядерну зброю через нібито загрози з боку НАТО та діяльність Альянсу в Польщі та Україні, повідомляє Новое время.

Про це заявив Міністр закордонних справ республіки Володимир Макей в інтерв'ю російському телеканалу RT Arabic.

Міністр заявив, що НАТО нібито "впритул наблизилося до білоруських кордонів, причому військова активність альянсу і кількість військових навчань значно збільшилися".

"Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння, — це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі" , — сказав міністр.

Глава МЗС Білорусі також заявив, що НАТО зараз нібито створює "плацдарм проти Росії" і в Україні.

"Ми бачимо, що чисельність військовослужбовців США і НАТО, що перебувають на території України, зростає" , — сказав він.

Він заявив, що "те, що відбувається в Україні, використовується керівництвом Північноатлантичного альянсу для нарощування можливостей у регіоні".