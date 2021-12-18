Куди писати листи Діду Морозу: розкриваємо адреси

У кожній країні є свій "різдвяний дід", який розносить подарунки слухняним діткам. В Україні – це Святий Миколай, у Швеції – дідусь Томте, а в Норвегії – Юленіссен. І кожен з них має свою резиденцію, повідомляє Обозреватель.

Сайт розповідає, де вони знаходяться.

Юленіссен

Норвезький дідусь Ніссе живе у підніжжі гір біля міста Савален. Щороку він збирає усіх своїх "колег" та влаштовує вселенські змагання різдвяних героїв. Дідусі перевіряють свою вправність у грі в сніжки, а також роздають подарунки на швидкість. Поруч із резиденцією Юленіссена знаходиться сімейний гірськолижний курорт, де можна покататися на оленях.

Адреса для листування: Julenissen i Norge, Savalen, 2500 Tynset.

Різдвяні діди мають різні імена. Джерело: pixabay.com

Зюзя

На території Біловезької Пущі у Білорусі проживає дідусь Зюзя. Він коритстується неймовірною популярністю серед дітлахів. Так йому пишуть листи більш ніж зі 100 країн світу. А за 15 років роботи резиденції її відвідало 1,5 млн гостей.

Адреса для листування: 225063, с. Каменюки, Каменецький р-н, Брестська обл., Білорусь, Дідусю Морозу.

Куди писати лист із бажаннями на Новий Рік. Джерело: pixabay.com

Санта-Клаус

Відома оселя містера і місіс Клаус знаходиться у місті Норт-Пол на Алясці. Американський чарівник розводить оленів і дозволяє своїм відвідувачам їх погодувати. У резиденції завжди галасно і весело, грає музика, ельфи роздають солодощі і подарунки, поштар приймає листи і сортує їх для Санта-Клауса, а сам дідусь фотографується з дітьми.

Адреса для листування: Santa Claus, North Pole, Alaska, USA 99705

Де знаходяться резиденції Дідів Морозів. Джерело: pixabay.com

Киш Бабай

Татарським дітям презенти на свята розносять Киш Бабай та його дочка Кар Кизи. Живуть вони неподалік від Казані у місті Яна Кирлай. Їхній будинок наповнюють не казкові добродії – ельфи, а справжня нечисть. Гостей зустрічають чорт Шайтан, місцевий богатир Батир і Баба Яга. Вони розповідають легенди, казки і проводять багато цікавих ігор.

Адреса для листування: вул. Тазі Гіззата, 6, 302, Казань, Респ. Татарстан

Найвідоміші резиденції Санта Клаусів. Джерело: pixabay.com

П’єр Ноель

Французький чарівник, на жаль, не має транспорту. Тож усі подарунки доводиться розносити пішки. Проте вдома – у місті Лібурн – він може спокійно відпочити у зручній і теплій резиденції. До речі, це єдиний різдвяний дід, який має злого двійника – П’єра Фуетара. Той, у свою чергу, ненавидить усі свята і максимально намагається їх зіпсувати.

Адреса для листування: Père Noël, 3500, Libourne, France

Де познайомитись зі Святим Миколаєм. Джерело: pixabay.com

Дідусь Томте

Навколо резиденції швецького різдвяного діда побудували ціле дитяче місто Томтеленд. Тут розташовані замок Снігової Королеви шахта, де ельфи видобувають дорогоцінне каміння водоспади і селище тролів. Поруч – курортне місто Мура і великий Парк диких тварин. Тож приїжджати у гості до Томте потрібно на кілька днів, щоб усе обійти.

Адреса для листування: Sagolandet Tomteland, Gesundaberget, 792 90 Sollerön, 0250-287 70.

У кожній країні є своя резиденція різдвяного діда. Джерело: pixabay.com

Святий Миколай

Українська резиденція Святого Миколая розташована у Карпатах в Національному природному парку "Гуцульщина". На території садиби знаходиться невеликий зоопарк, дитяча залізниця, періодично встановлюють цікаві фотозони. Щороку нашому Чудотворцю пишуть тисячі дітей, які очікують на свої новорічні подарунки.

Адреса для листування: НПП "Гуцульщина", вул. Дружби, 84, м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл., 78600