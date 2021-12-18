Китайці повідомили про плани першої місячної місії з екіпажем

Китайські конструктори сподіваються незабаром значно скоротити відставання від США у рамках реалізації нової місячної програми. І якщо в NASA говорять про перенесення планів, то китайці повідомляють про плани перенести перші пілотовані експедиції тайконавтів з 2030-х років на 2026 рік або близько того, повідомляє 3Dnews.

Днями один з головних конструкторів китайських ракет-носіїв в інтерв'ю на телебаченні, присвяченому ювілейному 400 запуску ракети-носія сімейства «Чанчжен» (Long March), повідомив, що нова ракета з екіпажем буде запущена до Місяця приблизно в 2026 році. Уточнимо, офіційної місячної програми у Китаю поки немає, хоча країна веде переговори з Росією про створення спільної місячної бази після 2030 року і виношує плани самостійного освоєння Місяця.

Демонстрація макета китайської місячної ракети на виставці у 2018 році. Джерело зображення: CASC

Конструктор ракет сімейства «Чанчжен» упевнений, що плани пілотованого польоту до Місяця здійсненні, і відповідні роботи вже ведуться. За основу взято проект ракети-носія «Чанчжен-5», а не більш важкої ракети «Чанчжен-9», як і раніше. Нова триступінчаста місячна ракета висотою 90 метрів зможе виводити на орбіту навколо Місяця 27 тонн корисного навантаження. У рух ракету наводитиме пакет удосконалених двигунів YF-100K на гасі, версії яких (YF-100) успішно експлуатуються в ракетах «Чанчжен-5», «Чанчжен-6» та «Чанчжен-7».

Найважча версія ракети «Чанчжен-9» буде запущена пізніше за нову місячну ракету, що очікується в 2028 році. Вона послужить для наступних місій, тоді як перший ривок на Місяць Китай розраховує здійснити вже багато в чому випробуваної базі РН «Чанчжен-5». Якщо це станеться, Китай у новітній історії може швидко наздогнати США в планах повернення людини на Місяць і навіть має шанс зробити це раніше за американців, якщо програма NASA Artemis продовжить відчувати труднощі.