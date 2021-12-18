Віцеканцлер Німеччини назвав "Північний потік-2" помилкою
Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек вважає, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" було помилкою з геополітичної точки зору, повідомляє Ділова столиця.
Про це Габек сказав в інтерв'ю газеті FAZ.
"Всі європейські країни, окрім Німеччини та Австрії, були завжди проти. І ось газопровід побудований. Але питання про те, чи буде його введено в експлуатацію, залишається відкритим. Це питання слід вирішувати з позиції європейського та національного права", — скзав Габек.
Торкнувшись загрози військового вторгнення Росії в Україну, Габек наголосив, що "будь-яка подальша агресія не повинна залишатися без жорстких наслідків".
Політик нагадав, що, згідно з чинними законами, володіння мережею та компанією, яка здійснює її експлуатацію, мають перебувати у різних руках.
"Політика, спрямована на підтримку конкуренції, — це політика. Вона не дає створювати монополії і водночас — залежності", — підкреслив заступник глави уряду ФРН, додавши, що німецький регулятор — Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur) перевірить відповідність закону усіх документів щодо "Північного потоку-2" та ухвалить рішення про можливість початку його експлуатації.