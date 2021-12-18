Віцеканцлер Німеччини назвав "Північний потік-2" помилкою

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек вважає, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" було помилкою з геополітичної точки зору, повідомляє Ділова столиця.

Про це Габек сказав в інтерв'ю газеті FAZ.

"Всі європейські країни, окрім Німеччини та Австрії, були завжди проти. І ось газопровід побудований. Але питання про те, чи буде його введено в експлуатацію, залишається відкритим. Це питання слід вирішувати з позиції європейського та національного права" , — скзав Габек.

Торкнувшись загрози військового вторгнення Росії в Україну, Габек наголосив, що "будь-яка подальша агресія не повинна залишатися без жорстких наслідків".

Політик нагадав, що, згідно з чинними законами, володіння мережею та компанією, яка здійснює її експлуатацію, мають перебувати у різних руках.